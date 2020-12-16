Политика

16:28 16.12.2020

Пять партий прошли бы в Раду, если б выборы состоялись в ближайшее время - опрос

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Пять партий прошли бы в Раду, если б выборы состоялись в ближайшее время - опрос

 Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, партия "Слуга народа" получила бы 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать, , свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцслужбой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020г.

Согласно обнародованному в среду пресс-релизу с результатами социсследования, за партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 19,5% респондентов, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 18%, за ВО "Батькивщина" - 9%, за партию "Сила и честь" -5%.

Партия "Украинская стратегия Гройсмана", ВО "Свобода", "Голос", "За будущее", "УДАР Виталия Кличко" и другие не преодолевают 5% -й барьер.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020г методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #партии #опрос #рада
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