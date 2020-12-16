Политика

15:27 16.12.2020

Днепропетровский облсовет возглавил представитель "Слуги народа" Николай Лукашук

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Днепропетровский облсовет возглавил представитель "Слуги народа" Николай Лукашук

Председателем Днепропетровского областного совета 8-го созыва стал депутат от партии "Слуга народа" Николай Лукашук.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации, за нового председателя на втором пленарном заседании первой сессии облсовета проголосовали 95 депутатов; 14 не поддержали ни одного кандидата; 11 не участвовали в голосовании.

Лукашук занимал руководящие должности в коммерческих предприятиях и неприбыльных организациях. Имеет большой опыт работы в сфере арбитража, адвокат. Возглавляет Национальную ассоциацию арбитражных управляющих Украины.

Теги: #днепр #облсовет #председатель
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