Днепропетровский облсовет возглавил представитель "Слуги народа" Николай Лукашук

Председателем Днепропетровского областного совета 8-го созыва стал депутат от партии "Слуга народа" Николай Лукашук.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации, за нового председателя на втором пленарном заседании первой сессии облсовета проголосовали 95 депутатов; 14 не поддержали ни одного кандидата; 11 не участвовали в голосовании.

Лукашук занимал руководящие должности в коммерческих предприятиях и неприбыльных организациях. Имеет большой опыт работы в сфере арбитража, адвокат. Возглавляет Национальную ассоциацию арбитражных управляющих Украины.