Кабмин согласовал назначение Старуха и Бойчука новыми главами Запорожской и Ивано-Франковской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение новых глав Запорожской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, на пост главы Запорожской ОГА согласован Александр Старух, а на должность главы Ивано-Франковской ОГА – Андрей Бойчук.

Старух уже был главой Запорожской ОГА в 2008-2010 годах.

Бойчук является основателем благотворительного фонда "Центр волонтерских инициатив".

Также Кабмин согласовал увольнение Виталия Боговина с должности главы Запорожской ОГА в связи с переходом на выборную должность.