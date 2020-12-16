Политика

15:17 16.12.2020

Кабмин одобрил реорганизацию и создание новых райгосадминистраций

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Кабмин одобрил реорганизацию и создание новых райгосадминистраций

Кабинет министров Украины одобрил реорганизацию и создание новых районных государственных администраций.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, решение предусматривает реорганизацию 320 районных государственных администраций путем присоединения к 100 районным государственным администрациям, которые размещены в административных центрах районов, ранее созданных постановлением правительства №807.

Также предполагается создание 13 райгосадминистраций, которые размещены в админцентрах, где раньше не было райадминистраций, путем слияния 40 райгосадминистраций.

Теги: #реорганизация #райгосадминистрации
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