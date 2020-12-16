Политика

14:52 16.12.2020

Кабмин утвердил план по реализации первого этапа стратегии популяризации украинского языка

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Кабмин утвердил план по реализации первого этапа стратегии популяризации украинского языка

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реализации первого этапа (до 2022 года) Стратегии популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык - успешное государство".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Среди пунктов плана: обеспечение возможности изучения украинского языка через онлайн-платформы; введение экзамена по украинскому языку для лиц, которые подают ходатайство для получения гражданства Украины; поддержка общественных инициатив, направленных на популяризацию и изучение украинского языка за границей; учреждение вместе с общественными объединениями поэтических конкурсов для личного состава Вооруженных сил; проведение информкампаний, направленных на увеличение количества статей в украинской Википедии.

Теги: #стратегия #украинский_язык #кабмин
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Интерфакс-Украина
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