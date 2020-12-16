Кулеба: Украинское общество еще не готово к спокойному разговору о России, но он необходим

Украинское общество еще не готово к спокойному разговору о России, но этот разговор необходим, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я придерживаюсь мысли, что украинское общество еще не готово к спокойному разговору о России: ни общество, ни политикум. Где-то я встречаю экспертов, которые готовы как-то трезво смотреть на эту страну, на этого соседа. Мы никогда не убежим от своей географии, это тоже надо понимать", - сказал Кулеба в среду на дискуссии, организованной Центром "Новая Европа".

Глава МИД подчеркнул, что к этой теме нужно подходить очень осторожно, сначала в экспертных обсуждениях.

"В обществе еще слишком много эмоций, чтобы говорить о России. И человек, который действительно готов к этому разговору, будет либо замаркирован фанатиком, либо предателем и подставится под удар, но этот разговор очень нужен. Без стратегии относительно России не будет ни безопасности, ни процветания", - добавил Кулеба.