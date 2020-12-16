Рада обязала госорганы, созданные во время карантина, проводить назначения после конкурсов
Верховная Рада предусмотрела норму, согласно которой созданные во время карантина государственные органы обязаны проводить конкурсы перед назначением служащих на определенные должности.
Данная норма предусмотрена в поправке №80 к законопроекту №4096 об изменении возрастных ограничений для работы на госслужбе, которую поддержали 256 народных депутатов.
"У нас могут существовать, и существуют государственные органы в Украине, созданные полностью во время карантина. И все назначения в этих органах проходит без конкурсов, без каких-либо процедур, в ручном режиме. Более того, карантин может длиться ещё поллгода-год, и такие органы, как например Бюро экономической безопасности, тоже будут, очевидно, созданы во время карантина и все служащие в этом органе будут назначены в ручном режиме, без конкурса", - объяснила автор поправки, народный депутат из фракции "Батькивщина" Алена Шкрум во время рассмотрения законопроекта.
Она подчеркнула, что в таком случае этим госорганы могут быть признаны нелегитимными.
Как сообщалось, 16 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №4096 об изменении возрастных ограничений для работы на государственной службе, увеличив их до 70 лет.