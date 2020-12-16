Политика

11:49 16.12.2020

Рада сняла с рассмотрения 16 декабря вопрос об отставке министра экологии

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Рада сняла с рассмотрения 16 декабря вопрос об отставке министра экологии

Верховная Рада слышать сняла с повестки дня в среду рассмотрение вопроса об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

"У нас в повестке дня был ещё вопрос относительно рассмотрения заявления об отставке министра экологии. Профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведения всех необходимых процедур для подготовки его рассмотрения в зале. Поэтому есть предложение снять его сегодня с повестки дня", - отметил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Как сообщалось, 15 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам парламента рассмотреть заявления об увольнении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

Теги: #министр #рада #экология
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