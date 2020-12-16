Казахстан празднует 29-летие независимости

Казахстан 16-17 декабря отмечает свой главный праздник - День Независимости.

16 декабря 1991 года законодательный орган республики - Верховный совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. Республика последней из стран бывшего СССР приняла соответствующий закон.

Праздник "День Независимости" является единственным национальным праздником республики.

В этом году праздничные дни выпадают на среду и четверг, они являются выходными. Также выходной с 20 декабря (воскресенье) перенесен на 18 декабря (пятница). Таким образом, казахстанцы отдохнут четыре дня, а воскресенье станет рабочим днём.

Накануне ряд глав иностранных государств и международных организаций направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительные телеграммы и письма по случаю Дня независимости.

В связи с пандемией COVID-19 и ограничительными мерами в этом году все праздничные мероприятия пройдут в онлайн формате. Не будет также традиционного праздничного салюта.