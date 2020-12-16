Политика

09:45 16.12.2020

Положения закона о НАБУ по процедуре назначения директора сегодня теряют силу, но Сытник остается полноценным директором Бюро - Малюська

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Положения закона о НАБУ по процедуре назначения директора сегодня теряют силу, но Сытник остается полноценным директором Бюро - Малюська

16 декабря теряют силу отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), признанные неконституционными решением Конституционного суда от 16 сентября, однако это никоим образом не изменило статус Артема Сытника как директора НАБУ или статус самого Бюро, подчеркивает министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Сегодня теряют силу отдельные положения закона о НАБУ, признанные неконституционными решением КСУ от 16/09/2020. Напомню, тогда своим решением КСУ установил 3-месячную отсрочку потери в силе норм закона… в результате решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ", - написал Малюська на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

При этом он добавил, что решение КС, которое вступило в силу, никоим образом не изменило статус Сытника как директора НАБУ или статус самого НАБУ: "НАБУ продолжает полноценно работать и выполнять свои функции… Артем Сытник остается полноценным директором НАБУ".

По словам министра юстиции, план властей в связи со сложившейся ситуацией в этом вопросе состоит из двух частей.

Первая часть заключается в том, чтобы вернуть президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. "Единственный возможный механизм такого возвращения - изменения в Конституцию. Проект таких изменений сейчас обсуждается народными депутатами", - отметил он.

Второй пункт плана заключается в том, чтобы на переходный период (до вступления в силу изменений в Конституцию) урегулировать отдельные процедуры функционирования НАБУ (не касающиеся назначения директора НАБУ) отдельным законопроектом. "Такой законопроект уже подготовлен правительством и зарегистрирован под №4437. Ожидаем его рассмотрение парламентом уже этой зимой", - отметил министр.

По словам Малюськи, согласно такому плану Сытник продолжит работать директором НАБУ и выполнять свои функции либо до дня избрания нового директора по новой процедуре (после изменений в Конституцию и закон о НАБУ), или до истечения срока своего назначения - 16 апреля 2022г (в этом случае его полномочия перейдут к соответствующему заместителю).

"Директор НАБУ может быть освобожден раньше срока, указанного выше, только в случае возникновения оснований, определенных частью 4 статьи 6 закона о НАБУ (увольнение по собственному желанию, назначение на другую должность, приобретение гражданства другого государства и т.д.). Ни одного из таких оснований сейчас не существует", - подчеркнул министр юстиции.

Теги: #набу #процедура #малюська #директор
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