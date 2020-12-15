Политика

19:55 15.12.2020

Кулеба пригласил нового генсека ОБСЕ осуществить первый визит в Украину

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Кулеба пригласил нового генсека ОБСЕ осуществить первый визит в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонной беседы с новоназначенным генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид пригласил ее осуществить свой первый визит в Украину, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба поздравил Хельгу Шмид с назначением на должность, пожелал ей плодотворной работы и успехов на ответственном посту. Он пригласил собеседницу осуществить свой первый визит в Украину с возможностью посещения Донбасса и административной границы с Автономной Республикой Крым: "Этот визит станет свидетельством важного значения Украины для ОБСЕ", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины во вторник.

Шмид приняла приглашение посетить Украину, как только это позволят обстоятельства, связанные с карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19. Генсек заверила министра, что российско-украинский конфликт будет находиться среди топ-приоритетов повестки дня ОБСЕ в 2021 году, отметили в МИД.

4 декабря 2020г Совет министров ОБСЕ официально утвердил кандидатуру дипломата из ФРГ Хельги Шмидт на посту генсека ОБСЕ. Хельге Шмидт 60 лет, с 2016 года она является генеральным секретарем Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме.

Теги: #генсек #приглашение #обсе #визит
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