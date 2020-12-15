Политика

18:32 15.12.2020

Главы Минэкологии и Минветеранов подали в отставку – Разумков

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Главы Минэкологии и Минветеранов подали в отставку – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам парламента рассмотреть заявления об увольнении от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

"Поступили заявления об увольнении от двух министров - от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов. Я прошу комитеты собраться завтра рассмотреть с утра эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение", - отметил спикер на заседании Рады во вторник вечером.

Теги: #заявления #отставка #министры
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Интерфакс-Украина
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