Политика

17:20 15.12.2020

В "Слуге народа" определились с кандидатами на ряд министерских портфелей

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В "Слуге народа" определились с кандидатами на ряд министерских портфелей

В парламентской фракции "Слуга народа" определились с возможными кандидатами на пять министерских портфелей: Минэнерго, Минобразования, Минэкологии, Минагропромышленности, Минветеранов.

Как сообщила во вторник агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы фракции Евгения Кравчук, "есть кандидаты: на Министерство образования и науки - Сергей Шкарлет, на первого вице-премьера - министра энергетики Юрий Витренко и на Минветеранов предлагается (генерал-майор - ИФ) Юлия Лапутина".

Члены фракции планируют провести собеседования с каждым из кандидатов во время заседания фракции во вторник вечером. В заседании также ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос") в своем Телеграмм-канале дополнил список кандидатов на министерские портфели.

"Ну вот что и говорил:

1) Витренко: первый-вице-(премьер – ИФ) - министр энергетики

2) (и.о. министра образования Сергей – ИФ) Шкарлет: Минобразования

3) (глава Госгеонедр Украины Роман – ИФ) Опимах: Минэкологии

4) (глава Госгеокадастра Роман – ИФ) Лещенко: Минагро

5) Лапутина: Минвет

Немчинова пока оставляют министром КМУ (Кабмина - ИФ) без изменений", - написал Железняк во вторник.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" в партии "Слуга народа" также подтвердил перечисленные Железняком кандидатуры на должности министров.

По словам Кравчук, Лапутина сама является ветераном, на сегодняшний день она работает в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а до этого работала в Службе безопасности Украины.

"Ее очень уважают в сообществе", - подчеркнула парламентарий.

Теги: #кадры #слуга_народа #кабмин
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