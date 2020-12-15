Политика

14:20 15.12.2020

Зеленский прибудет на заседание фракции "Слуга народа" во вторник – нардеп Янченко

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Зеленский прибудет на заседание фракции "Слуга народа" во вторник – нардеп Янченко

На заседании фракции "Слуга народа" во вторник ожидается президент Украины Владимир Зеленский, сообщила народный депутат фракции Галина Янченко.

"Президент будет на фракции", - сказала Янченко журналистам, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Она рассказала, что на заседании фракции планируется рассматривать кадровые вопросы. "Будет встреча с тремя кандидатами на должности трех министров", - сообщила депутат.

Янченко уточнила, что будут рассматриваться кандидатуры на должности министров по делам ветеранов, образования и энергетики.

Народный депутат подтвердила, что на должности министров энергетики и образования претендуют Юрий Витренко и Сергей Шкарлет. При этом Янченко не назвала, кто именно претендует на должность министра по вопросам ветеранов, однако сообщила, что это будет женщина.

Теги: #зеленский #слуга_народа #заседание
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