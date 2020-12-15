Продление особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО поможет мирному урегулированию ситуации на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) поддерживает принятие законопроекта, продлевающего действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)" до конца 2021 года.

"Принятие законопроекта как закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с политическими договоренностями, в связи с чем, предлагается поддержать принятие указанного законопроекта", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

В делегации также отметили, что особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО предусмотрен пунктом 3 Протокола по результатам консультаций ТКГ по совместным шагам, направленным на имплементацию Мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициативы президента России Владимира Путина от 5 сентября 2014 года.

"Таким образом, потеря силы указанного закона может привести к обвинениям РФ в срыве мирного урегулирования и подорвать переговорный процесс", - подчеркивается в сообщеннии.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании во вторник продлила до конца 2021 года действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО". Соответствующий законопроект №4467 за основу и в целом поддержали 304 народных депутата.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.