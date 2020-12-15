Политика

13:43 15.12.2020

Продление особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО поможет мирному урегулированию ситуации на Донбассе – украинская делегация в ТКГ

2 мин читать

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) поддерживает принятие законопроекта, продлевающего действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)" до конца 2021 года.

"Принятие законопроекта как закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в соответствии с политическими договоренностями, в связи с чем, предлагается поддержать принятие указанного законопроекта", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

В делегации также отметили, что особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО предусмотрен пунктом 3 Протокола по результатам консультаций ТКГ по совместным шагам, направленным на имплементацию Мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициативы президента России Владимира Путина от 5 сентября 2014 года.

"Таким образом, потеря силы указанного закона может привести к обвинениям РФ в срыве мирного урегулирования и подорвать переговорный процесс", - подчеркивается в сообщеннии.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании во вторник продлила до конца 2021 года действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО". Соответствующий законопроект №4467 за основу и в целом поддержали 304 народных депутата.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Теги: #ткг #закон #ордло
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:26 15.12.2020
Рада продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Рада продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

18:41 14.12.2020
Украина предложит ТКГ 15-16 декабря рассмотреть ряд вопросов, в том числе по 4 новым участкам разведения сил и средств

Украина предложит ТКГ 15-16 декабря рассмотреть ряд вопросов, в том числе по 4 новым участкам разведения сил и средств

17:02 14.12.2020
Комитет Рады ждет разъяснений Кравчука по плану, предусматривающему проведение в марте выборов в ОРДЛО

Комитет Рады ждет разъяснений Кравчука по плану, предусматривающему проведение в марте выборов в ОРДЛО

18:18 10.12.2020
Работа над законопроектом о переходном периоде на временно оккупированных территориях Украины подходит к концу - Резников

Работа над законопроектом о переходном периоде на временно оккупированных территориях Украины подходит к концу - Резников

22:23 09.12.2020
Переговоры о достижении мира на Донбассе могли бы продвигаться значительно результативнее, если бы РФ была в этом заинтересована - Костин

Переговоры о достижении мира на Донбассе могли бы продвигаться значительно результативнее, если бы РФ была в этом заинтересована - Костин

20:39 09.12.2020
Зеленский подписал закон, регулирующий организацию подготовки специалистов для Нацполиции

Зеленский подписал закон, регулирующий организацию подготовки специалистов для Нацполиции

09:59 09.12.2020
Выполнение договоренностей стран "нормандской четверки" остаются для Украины в основе восстановления мира на Донбассе – ТКГ

Выполнение договоренностей стран "нормандской четверки" остаются для Украины в основе восстановления мира на Донбассе – ТКГ

18:47 08.12.2020
Замсекретаря СНБО Кривонос просит Зеленского решить вопрос с наградами для военнослужащих, освобожденных из ОРДЛО

Замсекретаря СНБО Кривонос просит Зеленского решить вопрос с наградами для военнослужащих, освобожденных из ОРДЛО

20:38 07.12.2020
Зеленский подписал закон об отсрочке обязательного применения РРО плательщиками единого налога

Зеленский подписал закон об отсрочке обязательного применения РРО плательщиками единого налога

18:50 07.12.2020
Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада продлила до конца 2021 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Киев и Брюссель обсудили последствия аннексии Крыма РФ

Комитет Рады ждет разъяснений Кравчука по плану, предусматривающему проведение в марте выборов в ОРДЛО

Выводы Венецианской комиссии совпадают с позицией Рады касательно решений КС - Разумков

Рада во вторник рассмотрит законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса – Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский прибудет на заседание фракции "Слуга народа" во вторник – нардеп Янченко

Рада продлила заседание до завершения рассмотрения госбюджета-2021

Рада приняла законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Украина и Финляндия начнут диалог на уровне МИД в сфере противодействия гибридным угрозам – МИД Украины

Евросоюзу необходимы равные условия конкуренции с Великобританией - глава ЕК

Порошенко считает "дело генерала Назарова" сценарием избежания РФ ответственности за военные преступления

Киев и Брюссель обсудили последствия аннексии Крыма РФ

"Батькивщина" предложила предусмотреть в гобюджете-2021 антиковидный фонд с четкими условиями использования

"Голос" разработал план массовой вакцинации от Covid-19, предлагает Кабмину Украины утвердить его до конца месяца

Рада сможет внести изменения в госбюджет-2021 для дополнительного финансирования борьбы с Covid-19 по итогам I квартала следующего года - Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА