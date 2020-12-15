Рада приняла законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Верховная Рада восстановила полноценную работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Соответствующий законопроект №4470 за основу и в целом поддержали 300 народных депутатов на заседании во вторник.

Этот законопроект предусматривает внесение изменений в закон "О предотвращении коррупции".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, изменения в законодательство предполагают обеспечить полноценное функционирование НАПК, наделяют его необходимыми полномочиями и правами.

Законопроект также определяет порядок реагирования НАПК на выявления нарушений закона, признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также устанавливает некоторые особенности такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного суда.

Законопроект предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года Конституционный суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.