Рада приняла законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК
Верховная Рада восстановила полноценную работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Соответствующий законопроект №4470 за основу и в целом поддержали 300 народных депутатов на заседании во вторник.
Этот законопроект предусматривает внесение изменений в закон "О предотвращении коррупции".
Как отмечается в пояснительной записке к документу, изменения в законодательство предполагают обеспечить полноценное функционирование НАПК, наделяют его необходимыми полномочиями и правами.
Законопроект также определяет порядок реагирования НАПК на выявления нарушений закона, признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, а также устанавливает некоторые особенности такого реагирования в случае совершения соответствующих действий судьями или судьями Конституционного суда.
Законопроект предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Как сообщалось, 27 октября 2020 года Конституционный суд признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.