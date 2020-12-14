Политика

19:32 14.12.2020

Украина и Финляндия начнут диалог на уровне МИД в сфере противодействия гибридным угрозам – МИД Украины

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Украина и Финляндия начнут диалог на уровне МИД в сфере противодействия гибридным угрозам – МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 14 декабря, обсудил с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто приоритеты сотрудничества Украины и Финляндии в 2021 году.

"Я убежден, что в следующем году Украина и Финляндия способны сполна раскрыть потенциал сотрудничества в борьбе с COVID-19, противодействии гибридным угрозам, увеличении объемов торговли и инвестиций, реформировании образования", - заявил Кулеба, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Министры договорились начать на уровне МИД диалог в сфере противодействия гибридным угрозам.

"Украина имеет бесценный практический опыт противодействия агрессии во всех ее измерениях: не только военном, но и информационном, экономическом, социальном и культурном. В свою очередь, Финляндия является одним из ведущих европейских центров анализа гибридных угроз. Обмен опытом и координация в этой сфере укрепит национальную безопасность как Украины и Финляндии, так и партнеров", - подчеркнул Кулеба.

Также стороны обсудили шаги Украины и Финляндии в борьбе с пандемией COVID-19 и договорились сотрудничать в вопросе поставки вакцины.

Кулеба также проинформировал Хаависто о создании Крымской платформы и её приоритетах, и пригласил Финляндию принять участие в учредительном саммите Крымской платформы в следующем году.

Кроме того, министр отдельно отметил вклад Финлядниив развитие украинского образования в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы".

Кулеба выразил благодарность Финляндии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, а также за поддержку евроинтеграции.

Теги: #угрозы #сотрудничество #финляндия
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