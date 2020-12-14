Евросоюзу необходимы равные условия конкуренции с Великобританией - глава ЕК

Евросоюз желает равных условий конкуренции в отношениях с Великобританией на долгосрочную перспективу, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы говорим о новых отношениях со старыми друзьями. Мы находимся на последней прямой линии, но она имеет решающее значение", - сказала в понедельник глава ЕК, выступая в рамках мероприятий по случаю 60-летия Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Мы хотим равных условий игры не только в начале, но также и на долгую перспективу", - объяснила фон дер Ляйен.

Европейские СМИ сообщили в понедельник со ссылкой на дипломатов ЕС, что на переговорах с Лондоном достигнут некоторый прогресс, однако по разделу рыболовства до сих пор остается тупик.

В тот же день главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье заявил журналистам в Брюсселе, что согласовать сделку об отношениях Великобритании и ЕС после Brexit до сих пор представляется возможным, и работа над этим продолжается.

"Мы вели переговоры всего лишь девять месяцев, нам было необходимо как минимум пять лет для всех предыдущих договоренностей, мы собираемся дать все шансы этому соглашению, которое все еще возможно", - сказал Барнье.

Он подчеркнул, что в данный момент продолжается работа над согласованием условий, соблюдение которых необходимо для заключения соглашения.

"Хорошее сбалансированное соглашение означает два условия, которые еще не соблюдены. Это соглашение о свободной и справедливой конкуренции и соглашение, которое гарантирует взаимный доступ к рынкам и акваториям. И по этим пунктам мы не нашли правильный баланс с британцами. Поэтому мы продолжаем работать", - сообщил Барнье.

В совместном заявлении накануне фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметили, что, хотя сроки срываются, они считают своим долгом сделать все возможное для успешного завершения переговоров.

"Соответственно, мы поручили нашим переговорщикам продолжить переговоры и посмотреть, может ли быть достигнуто соглашение даже на этом позднем этапе", - говорится в опубликованном в Брюсселе документе.

В то же время Джонсон заявил в минувшее воскресенье британскому ТВ: "Боюсь, мы все еще очень далеки друг от друга по некоторым ключевым вопросам, но там, где есть жизнь, есть надежда. Скорее всего, сейчас мы, конечно, должны подготовиться к условиям ВТО (в торговых отношениях с ЕС - ИФ)".

С 2021 года Великобритания окончательно покинет Евросоюз, и сторонам нужно успеть в декабре согласовать принципы, на которых они будут взаимодействовать в дальнейшем в самых разных сферах - от экономики и торговли до судопроизводства.