Политика

17:40 14.12.2020

Порошенко считает "дело генерала Назарова" сценарием избежания РФ ответственности за военные преступления

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Порошенко считает "дело генерала Назарова" сценарием избежания РФ ответственности за военные преступления

Дело в отношении генерал-майора Вооруженных сил Украины Виктора Назарова - это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины, написал пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Facebook.

"Я внимательно слежу за делом генерала Назарова. Понимаю его нравственную и правовую сложность. Чувствую общественный резонанс. Разделяю и боль родных украинских воинов, погибших на борту Ил-76. Их убил Путин. Более того, он и дальше собирается воевать с Украиной", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что для РФ перекладывание ответственности на украинского военного в авиакатастрофе самолета Ил-76МД в июне 2014 года на Донбассе, в результате которой погибло 49 военнослужащих ВСУ, - это идеальный вариант избежания наказания за военные преступления.

"Убежден, в российском Генштабе потирают руки - ответственность за российское преступление переведена на украинского генерала. Идеальный вариант для агрессора. А вагнеровцев, среди которых были и те, кто непосредственно причастен к сбиванию самолетов, российские "кроты" в Офисе президента Украины вернули Путину (президент РФ Владимир Путин – ИФ) за считанные часы до того, как те должны оказаться в руках украинского правосудия. Человеческие жизни превыше всего, это бесспорно. Но дело Назарова - это прецедент, который может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности страны", - предостерегает Порошенко.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВСУ Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета Ил-76. Генерал-майору Генштаба ВСУ Виктору Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели 49 военнослужащих ВСУ во время их передислокации военно-транспортным самолетом Ил-76 в Луганск.

В марте 2017 года Назаров был признан виновным и приговорен к 7 годам тюрьмы. 14 декабря 2020 года Днепровский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Теги: #порошенко #суд #генерал
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