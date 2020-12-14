Киев и Брюссель обсудили последствия аннексии Крыма РФ

Украина и ЕС обсудили последствия аннексии Крыма и Севастополя Россией.

Как говорится в сообщении Внешней дипломатической службы ЕС, распространенном в понедельник, ЕС и Украина предоставили обновленную информацию о своей политике в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры, и приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Украина также представила концепцию "Международной крымской платформы". "Также были затронуты вопросы сотрудничества на международных форумах и вопросы международного права. Было подчеркнуто серьезное ухудшение ситуации с правами человека на полуострове, при этом международным организациям и правозащитникам по-прежнему отказывают в доступе. Обе стороны также обменялись мнениями о ситуации в области безопасности и растущей милитаризации полуострова со стороны Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ЕС напомнили о своей политике непризнания аннексии. "ЕС не признает и не будет признает незаконную аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией. Он по-прежнему привержен полному осуществлению своей политики непризнания", - подчеркивается в пресс-релизе.

Встреча прошла на уровне высокопоставленных официальных лиц Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии, а также представителей украинской администрации.