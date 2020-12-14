Политика

17:02 14.12.2020

Комитет Рады ждет разъяснений Кравчука по плану, предусматривающему проведение в марте выборов в ОРДЛО

2 мин читать
Комитет Рады ждет разъяснений Кравчука по плану, предусматривающему проведение в марте выборов в ОРДЛО

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пригласил главу делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первого президента Украины Леонида Кравчука на встречу, чтобы услышать разъяснения относительно намерения провести в марте выборы на временно оккупированной территории Донбасса.

"С шестой попытки сегодня Комитет таки поддержал мое предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте", – сообщил первый заместитель главы комитета Роман Лозинский (фракция "Голос") на своей странице в Facebook.

О конкретной дате такой встречи он пообещал проинформировать отдельно. Также депутат намерен освещать ее публично.

Лозинский подчеркнул, что для этого решения комитету понадобилось больше месяца с дня инициирования рассмотрения данного вопроса.

Лозинский отметил, что парламентарии, как и все украинцы, имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать "опасных последствий неосторожной дипломатии". По его убеждению, такая позиция должна быть согласованна как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента, чтобы "все должностные лица и государственные органы выступали одной силой против агрессора – Российской Федерации".

Как сообщалось, в ноябре Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

 

Теги: #кравчук #выбори #рада #ордло
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:31 14.12.2020
Рада получила медпомощь от ОАЭ для борьбы с COVID-19 и передала ее в больницы в 6 регионах Украины

Рада получила медпомощь от ОАЭ для борьбы с COVID-19 и передала ее в больницы в 6 регионах Украины

13:39 14.12.2020
Парламентский комитет здоровья нации попросит Счетную палату проверить эффективность проведения Минздравом закупок за госбюджет-2020

Парламентский комитет здоровья нации попросит Счетную палату проверить эффективность проведения Минздравом закупок за госбюджет-2020

13:12 14.12.2020
Рада сможет внести изменения в госбюджет-2021 для дополнительного финансирования борьбы с Covid-19 по итогам I квартала следующего года - Разумков

Рада сможет внести изменения в госбюджет-2021 для дополнительного финансирования борьбы с Covid-19 по итогам I квартала следующего года - Разумков

12:27 14.12.2020
Финансирование полиции в проекте госбюджета 2021 г является недостаточным - председатель комитета Денис Монастырский

Финансирование полиции в проекте госбюджета 2021 г является недостаточным - председатель комитета Денис Монастырский

11:29 14.12.2020
Рада во вторник рассмотрит законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса – Разумков

Рада во вторник рассмотрит законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса – Разумков

19:54 13.12.2020
Разумков рассчитывает, что Рада на ближайшей неделе рассмотрит законопроекты о восстановлении полноценной работы НАПК и об админпротоколах касательно коррупции судей

Разумков рассчитывает, что Рада на ближайшей неделе рассмотрит законопроекты о восстановлении полноценной работы НАПК и об админпротоколах касательно коррупции судей

12:06 12.12.2020
Раде предлагают усовершенствовать процедуру предоставления украинским вузам статуса национальных, а также механизм пользования имуществом – законопроект

Раде предлагают усовершенствовать процедуру предоставления украинским вузам статуса национальных, а также механизм пользования имуществом – законопроект

18:18 10.12.2020
Работа над законопроектом о переходном периоде на временно оккупированных территориях Украины подходит к концу - Резников

Работа над законопроектом о переходном периоде на временно оккупированных территориях Украины подходит к концу - Резников

15:39 10.12.2020
Порошенко выступает за проведение закрытого заседания Рады по поводу обороноспособности Украины

Порошенко выступает за проведение закрытого заседания Рады по поводу обороноспособности Украины

12:38 10.12.2020
В "Голосе" подготовили изменения в законодательство, усиливающие уголовную ответственность за недостоверное декларирование

В "Голосе" подготовили изменения в законодательство, усиливающие уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев и Брюссель обсудили последствия аннексии Крыма РФ

Выводы Венецианской комиссии совпадают с позицией Рады касательно решений КС - Разумков

Рада во вторник рассмотрит законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса – Разумков

Трамп обещает ветировать одобренный конгрессом оборонный бюджет

Разумков рассчитывает, что Рада на ближайшей неделе рассмотрит законопроекты о восстановлении полноценной работы НАПК и об админпротоколах касательно коррупции судей

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко считает "дело генерала Назарова" сценарием избежания РФ ответственности за военные преступления

Киев и Брюссель обсудили последствия аннексии Крыма РФ

"Батькивщина" предложила предусмотреть в гобюджете-2021 антиковидный фонд с четкими условиями использования

"Голос" разработал план массовой вакцинации от Covid-19, предлагает Кабмину Украины утвердить его до конца месяца

Разумков: с организационно-финансовой точки зрения санкции РФ на меня не повлияют

"Евросолидарность" предлагает пригласить в Раду Тарана и Кулебу на час вопросов к правительству в пятницу

Выводы Венецианской комиссии совпадают с позицией Рады касательно решений КС - Разумков

Трамп обещает ветировать одобренный конгрессом оборонный бюджет

Коллегия выборщиков в США проголосует 14 декабря за следующего президента и вице-президента страны

Трамп заявил о намерении продолжить оспаривать в судах итоги выборов в США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА