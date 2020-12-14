Комитет Рады ждет разъяснений Кравчука по плану, предусматривающему проведение в марте выборов в ОРДЛО

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пригласил главу делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первого президента Украины Леонида Кравчука на встречу, чтобы услышать разъяснения относительно намерения провести в марте выборы на временно оккупированной территории Донбасса.

"С шестой попытки сегодня Комитет таки поддержал мое предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте", – сообщил первый заместитель главы комитета Роман Лозинский (фракция "Голос") на своей странице в Facebook.

О конкретной дате такой встречи он пообещал проинформировать отдельно. Также депутат намерен освещать ее публично.

Лозинский подчеркнул, что для этого решения комитету понадобилось больше месяца с дня инициирования рассмотрения данного вопроса.

Лозинский отметил, что парламентарии, как и все украинцы, имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать "опасных последствий неосторожной дипломатии". По его убеждению, такая позиция должна быть согласованна как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента, чтобы "все должностные лица и государственные органы выступали одной силой против агрессора – Российской Федерации".

Как сообщалось, в ноябре Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.