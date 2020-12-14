"Голос" разработал план массовой вакцинации от Covid-19, предлагает Кабмину Украины утвердить его до конца месяца

В "Голосе" предлагают Кабинету министров Украины до конца декабря утвердить национальный план массовой вакцинации от Covid-19, разработанный партией, сообщила член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина (фракция "Голос").

"Мы сделали работу за правительство - подготовили национальный план вакцинации от Covid-19, в котором есть рекомендации для первоочередных шагов правительства", - сказала Стефанишина на презентации национального плана вакцинации, подготовленного "Голосом" в понедельник в Киеве.

Она добавила: "По нашим рекомендациям, до конца декабря правительство должно утвердить национальный план массовой вакцинации от Covid-19. Этот план должен состоять из детальных графиков поставок вакцин (как государственных, так и гуманитарной помощи), распределения вакцины среди украинцев, описание их распределения, порядок вакцинации и привлечения населения к программе вакцинации, требования к местам вакцинации".

По ее словам, план должен содержать детальный бюджет и алгоритм взаимодействия центральной и местной власти.

Она также отметила, что региональные планы вакцинации должны предусматривать перечень приоритетных групп для вакцинации с количеством людей в каждой группе, имеющиеся и необходимые мощности для хранения и транспортирования вакцин, перечень мест для вакцинации в области и количество медицинского персонала для работы.

Народный депутат подчеркнула, что из-за высокого недоверия к программам вакцинаций правительство должно разработать масштабную информационную кампанию по всей стране, что является одним из ключевых факторов для эффективной вакцинации.