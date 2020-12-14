Политика

13:12 14.12.2020

Рада сможет внести изменения в госбюджет-2021 для дополнительного финансирования борьбы с Covid-19 по итогам I квартала следующего года - Разумков

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Рада сможет внести изменения в госбюджет-2021 для дополнительного финансирования борьбы с Covid-19 по итогам I квартала следующего года - Разумков

У Верховной Рады по результатам первого квартала будет возможность внести изменения в государственный бюджет 2021 года для того, чтобы профинансировать дополнительно мероприятия, связанные с противодействием Covid-19, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"То, что было возможно заложить в проект бюджета на следующий год - мы это сделали. Я надеюсь, что появятся дополнительные возможности, если не сейчас, то во время пересмотра бюджета на 2021 год по результатам первого квартала, а может и раньше, для того чтобы обеспечить всем необходимым людей в борьбе с Covid-19", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник.

Он разъяснил, что это касается выделения дополнительных средств на медицинское обеспечение и поддержку в социально-экономическом плане.

Теги: #бюджет #разумков #рада
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