Политика

13:11 14.12.2020

Разумков: с организационно-финансовой точки зрения санкции РФ на меня не повлияют

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Разумков: с организационно-финансовой точки зрения санкции РФ на меня не повлияют

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает включение его в санкционный список Российской Федерации чисто риторическим вопросом.

"Что касается внесения в санкционный список, моя позиция следующая: я работал и буду работать на пользу государства Украина как глава Верховной Рады и если даже я не буду главой Верховной Рады - это на мою позицию влиять абсолютно не будет, тем более, что никакие внесения в санкционные или какие-то другие списки на это точно не может повлиять… Для меня это такой риторический вопрос - не было бизнеса, не было средств, не было какой-либо недвижимости в Российской Федерации, я не планирую ее там приобретать, поэтому исключительно с организационно-финансовой точки зрения эти санкции никаким образом на меня не повлияют", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в понедельник.

Теги: #разумков #санкции
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