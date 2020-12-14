Политика

12:27 14.12.2020

В правоохранительном комитете Рады считают недостаточным финансирование полиции, предусмотренное в проекте госбюджета-2021

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В правоохранительном комитете Рады считают недостаточным финансирование полиции, предусмотренное в проекте госбюджета-2021

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает недостаточным финансирование Национальной полиции Украины, которое предусмотрено в проекте государственного бюджета на 2021 год.

"Вопрос обеспечения полицейских, к сожалению, остаётся несовершенным, и на сегодняшний день средняя зарплата полицейского составляет примерно 12 тыс. грн. Я думаю, что средняя зарплата хотя бы в 15 тыс. грн могла бы быть тем стартом, с которого человек начнет свою службу в полиции, особенно учитывая те вызовы, которые переживает отрасль", - сказал Монастырский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, вопрос должного материального обеспечения и определяет недобор личного состава Нацполиции, который ныне составляет от 20 до 30%.

Вместе с тем политик подчеркнул, что, в общем, по правоохранительной системе удалось достичь повышения заработных плат для прокуроров, в частности местных.

"В проекте государственного бюджета, который завтра будет рассматриваться в зале, после реформы (местные прокуроры будут - ИФ) получать значительные суммы - 20-25 тыс. грн", - уточнил глава профильного комитета ВР.

Теги: #бюджет #рада #правоохранители
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