Политика

12:02 14.12.2020

"Евросолидарность" предлагает пригласить в Раду Тарана и Кулебу на час вопросов к правительству в пятницу

1 мин читать
"Евросолидарность" предлагает пригласить в Раду Тарана и Кулебу на час вопросов к правительству в пятницу

Депутатская фракция партии "Европейская солидарность" предлагает пригласить министра обороны Украины Андрея Тарана и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на "час вопросов к правительству" в Верхрвной Раде 18 декабря, сказала сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Мы предлагаем заслушать министра обороны, который тратит драгоценное время воюющей страны на переписку с журналистами, и в это время срывает оборонный заказ и другие важные для армии вопросы. А также министра иностранных дел для того, чтобы послушать, почему Украину обсуждают без Украины (президент РФ Владимир – ИФ) Путин с (президентом Франции Эмманюэлем – ИФ) Макроном, Путин с (канцлером ФРГ Ангелой – ИФ) Меркель, только где вообще Украина, она теряет свою субъектность", - сказала она на заседании согласительного совета Рады в понедельник.

Теги: #правительство #евросолидарность
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:01 10.12.2020
"Евросолидарность" требует от украинской власти вернуть вопрос о ПДЧ НАТО в повестку дня - Порошенко

"Евросолидарность" требует от украинской власти вернуть вопрос о ПДЧ НАТО в повестку дня - Порошенко

15:26 07.12.2020
Порошенко предложил план, как преодолеть кризис в отношениях власти с Евросоюзом

Порошенко предложил план, как преодолеть кризис в отношениях власти с Евросоюзом

15:26 04.12.2020
"Евросолидарность" готова уже завтра вносить изменения в закон рабгруппы и ужесточать уголовную ответственность за ложь в декларациях - нардеп Геращенко

"Евросолидарность" готова уже завтра вносить изменения в закон рабгруппы и ужесточать уголовную ответственность за ложь в декларациях - нардеп Геращенко

15:30 03.12.2020
Порошенко представил Кодекс добропорядочности депутатов местных советов, его подпишут депутаты от "Евросолидарности" всех уровней

Порошенко представил Кодекс добропорядочности депутатов местных советов, его подпишут депутаты от "Евросолидарности" всех уровней

14:53 03.12.2020
Порошенко в Ровно представил Кодекс добропорядочности депутатов местных советов, его подпишут депутаты от "Евросолидарности" всех уровней

Порошенко в Ровно представил Кодекс добропорядочности депутатов местных советов, его подпишут депутаты от "Евросолидарности" всех уровней

15:49 01.12.2020
Львовский облсовет возглавила представительница "Евросолидарности"

Львовский облсовет возглавила представительница "Евросолидарности"

15:15 01.12.2020
Львовский облсовет возглавила представительница "Евросолидарности"

Львовский облсовет возглавила представительница "Евросолидарности"

14:36 30.11.2020
Попытка назвать Революцию Достоинства "переворотом" и есть реванш, и мы должны его остановить - Порошенко

Попытка назвать Революцию Достоинства "переворотом" и есть реванш, и мы должны его остановить - Порошенко

14:26 30.11.2020
"Евросолидарность" поддержит компромиссный вариант законопроекта по выходу из конституционного кризиса – Геращенко

"Евросолидарность" поддержит компромиссный вариант законопроекта по выходу из конституционного кризиса – Геращенко

13:03 30.11.2020
"Евросолидарность" требует отставки Степанова и Тарана – нардеп Геращенко

"Евросолидарность" требует отставки Степанова и Тарана – нардеп Геращенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выводы Венецианской комиссии совпадают с позицией Рады касательно решений КС - Разумков

Рада во вторник рассмотрит законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса – Разумков

Трамп обещает ветировать одобренный конгрессом оборонный бюджет

Разумков рассчитывает, что Рада на ближайшей неделе рассмотрит законопроекты о восстановлении полноценной работы НАПК и об админпротоколах касательно коррупции судей

Венецианская комиссия не поддержала отмену решения КС Украины и его роспуск

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада сможет внести изменения в госбюджет-2021 для дополнительного финансирования борьбы с Covid-19 по итогам I квартала следующего года - Разумков

Разумков: с организационно-финансовой точки зрения санкции РФ на меня не повлияют

В правоохранительном комитете Рады считают недостаточным финансирование полиции, предусмотренное в проекте госбюджета-2021

Выводы Венецианской комиссии совпадают с позицией Рады касательно решений КС - Разумков

Рада во вторник рассмотрит законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса – Разумков

Трамп обещает ветировать одобренный конгрессом оборонный бюджет

Коллегия выборщиков в США проголосует 14 декабря за следующего президента и вице-президента страны

Разумков рассчитывает, что Рада на ближайшей неделе рассмотрит законопроекты о восстановлении полноценной работы НАПК и об админпротоколах касательно коррупции судей

Трамп заявил о намерении продолжить оспаривать в судах итоги выборов в США

Нетаньяху проводит переговоры с советником Трампа по нацбезопасности в Иерусалиме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА