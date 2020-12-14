"Евросолидарность" предлагает пригласить в Раду Тарана и Кулебу на час вопросов к правительству в пятницу

Депутатская фракция партии "Европейская солидарность" предлагает пригласить министра обороны Украины Андрея Тарана и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на "час вопросов к правительству" в Верхрвной Раде 18 декабря, сказала сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Мы предлагаем заслушать министра обороны, который тратит драгоценное время воюющей страны на переписку с журналистами, и в это время срывает оборонный заказ и другие важные для армии вопросы. А также министра иностранных дел для того, чтобы послушать, почему Украину обсуждают без Украины (президент РФ Владимир – ИФ) Путин с (президентом Франции Эмманюэлем – ИФ) Макроном, Путин с (канцлером ФРГ Ангелой – ИФ) Меркель, только где вообще Украина, она теряет свою субъектность", - сказала она на заседании согласительного совета Рады в понедельник.