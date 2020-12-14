Политика

11:40 14.12.2020

Выводы Венецианской комиссии совпадают с позицией Рады касательно решений КС - Разумков

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Выводы Венецианской комиссии совпадают с позицией Рады касательно решений КС - Разумков

Выводы Венецианской комиссии совпадают с позицией Верховной Рады Украины касательно решений Конституционного суда, сказал председатель ВР Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета 14 декабря.

"На прошлой неделе мы получили выводы Венецианской комиссии касательно тех решений, которые были приняты Конституционным судом и других мер, с этим связанных. Я доволен, что позиция Венецианской комиссии по многим вопросам совпадает с позицией Верховной Рады Украины: и относительно независимости институций, и относительно ответственности за незаконное обогащение, она должна быть достаточно жёсткой, должна быть криминальная ответственность за недекларирование", - отметил Разумков.

При этом он прогнозирует, что вскоре закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование и недекларирование будет подписан президентом и вступит в силу.

Теги: #конституционный_суд #разумков
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