Политика

23:48 13.12.2020

Трамп обещает ветировать одобренный конгрессом оборонный бюджет

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Трамп обещает ветировать одобренный конгрессом оборонный бюджет

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпримет попытку наложить вето на проект оборонного бюджета.

"Наибольшую выгоду из нашего нового оборонного бюджета получит Китай. Я применю право вето", - написал он в твиттере.

Ранее обе палаты конгресса одобрили этот проект, причём - подавляющим большинством голосов. Это означает, что даже в случае вето Трампа конгрессмены могут добиться одобрения проекта оборонного бюджета.

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Кроме того, документ открывает возможность для введения санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Санкции могут быть введены в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

Возражения Трампа против законопроекта не связаны с этими санкциями. Он, в частности, борется за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Также Трамп недоволен положениями, которые могут затруднить процесс вывода войск США из Афганистана и ФРГ. Недовольство у него вызывает и инициатива по переименованию военных баз и монументов в честь военачальников-конфедератов.

Теги: #бюджет #обороны #трамп #сша
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