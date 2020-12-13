Разумков рассчитывает, что Рада на ближайшей неделе рассмотрит законопроекты о восстановлении полноценной работы НАПК и об админпротоколах касательно коррупции судей

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает, что парламент на ближайшей неделе, с 15 по 18 декабря, рассмотрит законопроект № 4470 о восстановлении полноценной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и законопроект № 4471 об особенностях составления админпротоколов касательно коррупции судей.

"Была создана рабочая группа, он действительно работает над тремя вопросами, один из которых уже решен – это законопроект об электронном декларировании. Он был проголосован на прошлой неделе в стенах парламента. Второй аспект – это вопросы, связанные с урегулированием работы НАПК, с теми выводами, которые были сделаны Конституционным судом. И также есть два законопроекта, зарегистрированы профильным комитетом, и я надеюсь, что на этой неделе (с 15 по 18 декабря, – ИФ) они будут проголосованы", – сказал Разумков в интервью для телеканала "Украина 24" в воскресенье.

Еще одним важным вопросом и "наиболее конверсионным для дискуссии" при урегулировании конституционного кризиса, с его слов, является создание условий, которые позволили бы "всем двигаться в рамках закона", то есть принятие закона о регламенте Конституционного суда. Он подчеркнул, что поскольку парламент "живет по таким правилам, и остальные тоже должны жить по таким правилам".