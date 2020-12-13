Трамп заявил о намерении продолжить оспаривать в судах итоги выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью каналу Fox News, что продолжит оспаривать в судах итоги выборов, прошедших 3 ноября.

"Нет, это еще не конец. И мы продолжим двигаться вперед", - ответил президент на вопрос, закончился ли этап оспаривания в суде итогов выборов после того, как Верховный суд США отклонил один из исков.

Ранее стало известно о том, что Верховный суд США отклонил иск, поданный техасским прокурором Кеном Пакстоном о признании недействительными итогов президентских выборов в ряде штатов.

До этого представители 17 американских штатов проинформировали Верховный суд о поддержке поданного Техасом иска, нацеленного на отсрочку назначения выборщиков, которым в соответствии с планами предстоит в понедельник, 14 декабря, определить следующего президента страны.

Как сообщалось, цель иска, который поддержали президент Дональд Трамп и большинство республиканцев, - перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. В иске утверждается, что эти штаты нарушили Конституцию при изменении правил проведения президентских выборов. Кроме того, в иске говорится, что новые правила, принятые этими четырьмя штатами, де-факто сделали возможными масштабные нарушения на голосовании.