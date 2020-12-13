Политика

17:15 13.12.2020

Нетаньяху проводит переговоры с советником Трампа по нацбезопасности в Иерусалиме

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Нетаньяху проводит переговоры с советником Трампа по нацбезопасности в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье проводит переговоры с советником действующего президента США Робертом О'Брайеном, пишет Times of Israel со ссылкой на заявление американского посольства.

Согласно заявлению, О'Брайен "провел серию встреч с израильскими официальными лицами и обсудил с ними региональную повестку, общие вопросы в области безопасности и соглашения с арабскими государствами".

Помимо Нетаньяху он встретился с советником по нацбезопасности в Израиле Меиром Бен-Шабатом.

Теги: #сша #переговоры #израиль
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