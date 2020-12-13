Политика

16:07 13.12.2020

Джонсон намерен продолжать переговоры с ЕС, но не исключает отсутствия результатов

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Джонсон намерен продолжать переговоры с ЕС, но не исключает отсутствия результатов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье заявил, что Лондон привержен продолжению переговоров с ЕС об отношениях после Brexit, не уверен в том, что они дадут результат.

"Боюсь, мы все еще очень далеки друг от друга по некоторым ключевым вопросам, но там, где есть жизнь, есть надежда. Скорее всего, сейчас мы, конечно, должны подготовиться к условиям ВТО", - сказал он в воскресенье британскому ТВ.

"Но мы постараемся сделать все возможное", - добавил Джонсон, имея в виду процесс переговоров.

Глава ЕК фон дер Ляйен ранее в воскресенье заявила, что "несмотря на усталость спустя почти год переговоров", "нужно приложить все усилия" и продолжить их. Она отметила, что разговор по телефону с Джонсоном, состоявшийся ранее в воскресенье, был полезным и продуктивным.

На этой неделе глава ЕК заявила, что стороны пока так и не нашли решения спорным вопросам по рыболовству, а также - по обеспечению справедливых условий для конкуренции на рынке между компаниями из ЕС и Великобритании.

С 2021 года Великобритания окончательно покинет ЕС, и сторонам нужно успеть в декабре согласовать принципы, на которых они будут взаимодействовать в дальнейшем в самых разных сферах - от экономики и торговли до судопроизводства.

Теги: #великобритания #ес #переговоры
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