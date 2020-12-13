Политика

13:40 13.12.2020

Премьер Британии и глава Еврокомиссии возобновляют переговоры об отношениях Лондона и ЕС

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Премьер Британии и глава Еврокомиссии возобновляют переговоры об отношениях Лондона и ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возобновят переговоры об отношениях ЕС и Британии в воскресенье во второй половине дня, сообщают британские СМИ со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

Ожидается, что переговоры начнутся примерно в 12.00 (16.00 по Киеву).

Джонсон и фон дер Ляйен, как ожидается, в воскресенье обсудят ситуацию с переговорами и решат, имеет ли смысл их продолжать.

На этой неделе глава ЕК заявила, что стороны пока так и не нашли решения спорным вопросам по рыболовству, а также - по обеспечению справедливых условий для конкуренции на рынке между компаниями из ЕС и Великобритании.

С 2021 года Великобритания окончательно покинет ЕС, и сторонам нужно успеть в декабре согласовать принципы, на которых они будут взаимодействовать в дальнейшем в самых разных сферах - от экономики и торговли до судопроизводства.

Теги: #великобритания #ес #брексит
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