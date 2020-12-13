Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в провокациях

Министерство обороны и Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана обвинили армянских военных в провокациях.

"С 26 ноября армянские военные, не покинувшие регион в соответствии с трехсторонним заявлением президентов Азербайджана и РФ, а также премьера Армении, наоборот, создали боевые позиции и в последние дни осуществили ряд провокаций и терактов против азербайджанских военных и гражданских лиц", - говорится в заявлении Минобороны и СГБ.

В частности, утверждается в заявлении, 26 ноября армянские военные атаковали позиции ВС Азербайджана в селе Шур Ходжавендского района - в результате погибли трое азербайджанских военных, еще двое получили ранения. Кроме этого, говорится в заявлении, 8 декабря была "осуществлена провокация" близ поселка Гадруд Ходжавендского района, в результате чего погиб еще один азербайджанский военный, а также тяжелое ранение получи сотрудник компании сотовой связи Azercell.

"На основании этого, СГБ Азербайджана вынуждена была провести антитерритористическую операцию в этом районе", - говорится в заявлении.

Между тем пресс-служба МИД Армении заявляет, что Вооруженные силы Азербайджана предприняли новые попытки нападений на села Большой Шен и Старый Шен Гадрутского района в Карабахе.

"11 декабря в 20:40 силы спецназа ВС Азербайджана предприняли атаку на села Старый Таглар и Хцаберд Гадрутского района на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, воспользовавшись тем обстоятельством, что на данном участке не размещены российские миротворческие силы. Аналогичные провокационные действия ВС Азербайджана продолжились также сегодня в направлении населенных пунктов Большой Шен и Старый Шен Гадрутского района", - заявили в МИД Армении в воскресенье.

Ранее сообщалось, что министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу нарушение режима перемирия в минувшую субботу в Гадрутском районе.

Как сообщила пресс-служба военного ведомства Армении в воскресенье, 12 декабря подразделения Вооруженных сил Азербайджана, сконцентрировав дополнительный личный состав, военную технику и тяжелую артиллерию, в нарушение требований трехстороннего заявления, совершили нападение на села Старый Таглар и Хцаберд в Гадрутском районе.

В армянском Минобороны отметили, что после боев, продолжавшихся несколько часов, противнику удалось войти в село Старый Таглар, приблизиться к селу Хцаберд.

"В результате возобновления боевых действий у армянской стороны есть шесть раненых, у противника имеются жертвы и раненые. Действия азербайджанской стороны немедленно стали предметом обсуждения с руководством российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе. Данная проблема была обсуждена на встрече находящегося в Москве с рабочим визитом министра обороны с министром обороны России Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении.