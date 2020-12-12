Политика

21:35 12.12.2020

МИД Украины приветствует принятие Конгрессом США законопроекта "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году"

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МИД Украины приветствует принятие Конгрессом США законопроекта "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году"

Министерство иностранных дел Украины приветствует одобрение Сенатом США и Палатой представителей США законопроекта "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году".

      "Положения этого документа предусматривают, в частности, выделение Украине значительного пакета помощи по безопасности, в том числе через увеличение доступных средств для приобретения летальных видов вооружения для нужд Вооруженных сил Украины, а также усиление санкционного давления для противодействия подрывной деятельности РФ", - говорится в комментарии МИД Украины, обнародованном в субботу вечером.

      В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что своими решениями США в очередной раз свидетельствуют о лидерстве в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

      "Мы высоко ценим прочную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практическую помощь нашему государству в укреплении его обороноспособности в условиях продолжающейся российской агрессии", - говорится в комментарии.

      Как сообщалось, 11 декабря 2020г Сенат США подавляющим большинством голосов (84-13) и 8 декабря 2020г Палата представителей Конгресса США (335-78) одобрили законопроект "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году" (NDAA 2021). Документ предусматривает выделение Украине на цели помощи по безопасности в 2021 году по программе "Инициатива помощи по безопасности Украине" $250 млн, в том числе $75 млн на приобретение для нужд ВСУ летальных видов вооружения, что на $25 млн больше, чем в 2020 году.

      Кроме того, NDAA 2021 предусматривает ужесточение санкций против строительства "Северного потока-2", в частности расширение перечня услуг, подпадающих под действие санкций США в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" 2019 года. Для вступления в силу, NDAA 2021 должен быть подписан президентом США.

Теги: #бюджет #оборонный #сша
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