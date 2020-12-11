Замгенпрокурора Мамедов обсудил с прокурором МУС сотрудничество в сфере расследования преступлений, совершенных во время конфликта на Донбассе и в Крыму

Накануне заседания 19-й сессии Ассамблеи государств-участников Римского статута и обнародования отчета 2020г относительно предыдущего изучения событий в Украине заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов провел рабочую встречу с прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсудой в Гааге.

"Заместитель генпрокурора отметил, что с момента последней встречи прошел год и Департамент надзора по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора, который тогда был еще на этапе становления, сейчас уже имеет определенные результаты. В частности, прокурорами Департамента осуществляется процессуальное руководство в более 200 резонансных уголовных производствах", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в пятницу вечером.

В информации отмечается, что в структуре Луганской и Донецкой областных прокуратур созданы и функционируют специализированные управления, которые фиксируют каждый факт нарушений международного гуманитарного и уголовного права Российской Федерацией и подконтрольными ей оккупационными администрациями и незаконными вооруженными формированиями от обстрелов гражданской инфраструктуры к убийствам и пыткам. Создание специализированных подразделений инициировано и в структуре следственных органов для эффективного и оперативного расследования.

Кроме того, проведен аудит всех уголовных производств, касающихся вооруженной агрессии РФ против Украины, систематизированы военные преступления и преступления против человечности для внесения их в соответствующий реестр, на финальном этапе находится разработка единой методики расследования такой категории производств, на региональном уровне запущены реестры пострадавших для последующего возмещения убытков.

"Всего в течение вооруженного конфликта зафиксировано более 20 тыс. уголовных преступлений, расследуемых в более чем 5 тыс производствах", - говорится в сообщении.

"Почти 7 лет вооруженной агрессии доказали, что исключительно усилий на национальном уровне недостаточно, ведь у следственных органов и прокуратуры отсутствует доступ к оккупированным территориям, а следовательно, и исключено проведение следственных действий, допросов жертв и свидетелей преступлений "по горячим следам". А поскольку РФ проводит насильственную паспортизацию и незаконное перемещение гражданских, то правоохранительные органы могут потерять ценных свидетелей. Кроме того, военные преступники скрываются от правосудия на оккупированных территориях Крыма и Донбасса или в РФ, а страна-оккупант, соответственно, полностью игнорирует все наши запросы о правовой помощи для привлечения к ответственности за совершение преступлений", - отметил Мамедов.

Также он сообщил, что с Офисом прокурора МУС налажено эффективное сотрудничество. Только в течение этого года было направлено 3 информационных сообщения о нарушениях Международного гуманитарного права в Крыму, касающихся незаконной депортации крымчан с территории полуострова, уничтожения и экспроприации имущества и милитаризации детей.