Политика

18:08 11.12.2020

Литовские власти сочли непозволительной роскошью ремонт президентской резиденции за 360 тыс. евро

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Литовские власти сочли непозволительной роскошью ремонт президентской резиденции за 360 тыс. евро

Литовский президент Гитанас Науседа решил не переезжать в резиденцию в районе Турнишкес и оставшуюся часть срока полномочий намерен жить у себя дома в Вильнюсе.

Как сообщил BNS канцлер президентского ведомства Альге Будрите, такое решение принято с учетом цены ремонта резиденции.

"По мнению президента, резиденция в Турнишкес могла бы стать не только местом жительства семьи президента, но и местом проведения приемов для литовских и иностранных гостей, в котором можно было бы проводить соответствующие небольшие протокольные мероприятия. Однако приведенные архитекторами выводы о нынешнем состоянии здания и возможных вариантах его реновации показали, что сумма необходимых для этого средств слишком велика, если исходить из критериев разумности и приоритетов бюджета страны. Предусмотренные на реновацию резиденции 359 тыс. евро останутся в бюджете государства", - говорится в присланном Будрите комментарии.

За период после восстановления независимости Литвы и реконструкции здания в резиденции жили президенты Валдас Адамкус, Роландас Паксас, Даля Грибаускайте. Жилая площадь президентской резиденции составляет 323 кв. м.

Главное здание резиденции построено в 1940 году.

Теги: #президент #резиденция #литва
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