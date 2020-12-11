Политика

17:57 11.12.2020

Кулеба пригласил нового главу МИД Литвы посетить Украину

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Кулеба пригласил нового главу МИД Литвы посетить Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Габриэлюса Ландсбергиса с назначением на должность министра иностранных дел Литвы и пригласил его совершить визит в Украину.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, министры высоко оценили стратегический уровень отношений Украины и Литвы и договорились укреплять взаимодействие в рамках Люблинского треугольника для противодействия общим вызовам и угрозам.

Также стороны обсудили сотрудничество двух стран в сфере международной безопасности и договорились сотрудничать в вопросе поставки вакцины против COVID-19.

Теги: #приглашение #украина #литва #мид
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