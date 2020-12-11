Венецианская комиссия не поддержала отмену решения КС Украины и его роспуск

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) не поддержала идею отмены решения Конституционного суда Украины и его роспуск, говорится во мнении по запросу президента Украины Владимира Зеленского в отношении конституционного кризиса, созданного решением КС 27 октября.

"Несмотря на обстоятельства, изложенные в Разделе III выше, верховенство закона требует выполнения решения 13-р/2020. Как указывается в совместном письме президентов Венецианской комиссии и GRECO, отмена решения Конституционного Суда и увольнение всех его судей было бы неконституционным и противоречило бы верховенству закона", - говорится в срочном мнении по реформе Конституционного суда, опубликованном на сайте Венецианской комиссии 10 декабря.

В документе отмечается, что Конституционный суд не может быть "наказан" за свои решения, но его работа может быть улучшена.

"Решение 13-р/2020, таким образом, является лишь указанием на то, что реформа Конституционного суда является оправданной и отправной точкой для реформы. В этом контексте Комиссия также будет ссылаться для справки на свое мнение 2016 года по тогдашнему законопроекту о Конституционном суде", - указывается в документе.

В мнении пояснили, что трудности, связанные с проблематичным решением 13-р/2020, с одной стороны, и соответствующим предложением президента в законопроекте 4288, с другой стороны, касаются основного вопроса, который по-разному возникает во всех конституционных демократиях: "за кем последнее слово? Конституционным судом или парламентом?"

"Ответ частично зависит от временного масштаба конфликта: в отношении конкретного дела, которое оспаривается, последнее слово остается за Конституционным судом. Решения Конституционного суда окончательны и обязательны. Его решения не безошибочны, но, тем не менее, они окончательны, даже если их можно считать ошибочными. Этот принцип четко прописан во многих конституциях, в том числе в Конституции Украины", - отметили в Венецианской комиссии.

В документе подчеркивается, что политическим органам не должно быть позволено прекращать полномочия отдельных судей Конституционного суда (за исключением процедур импичмента, если это установлено конституцией) или всего корпуса Суда коллективно.

"Парламент также не должен блокировать деятельность Конституционного суда посредством финансового давления или процедурных препятствий или аналогичных усилий. Это было бы равносильно большому, серьезному нарушению верховенства закона и конституционных принципов разделения властей и независимости судебной власти", - считают в Венецианской комиссии.