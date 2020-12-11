Политика

16:24 11.12.2020

Позицию Венецианской комиссии по ситуации вокруг КС учтут при подготовке судебной реформы - Зеленский

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Позицию Венецианской комиссии по ситуации вокруг КС учтут при подготовке судебной реформы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что принятые Комиссией Совета Европы за демократию через право (Венецианской комиссией, ВК) решения по Конституционному суду Украины (КС) позволят избежать вреда антикоррупционной реформе в стране.

"Благодарен Венецианской комиссии и Джанни Букиккио (глава ВК – ИФ) за решение по КС. Два одобренных документа дают важные ориентиры, как избежать непоправимого вреда антикоррупционной реформе и реформировать КС так, чтобы нынешняя ситуация не повторилась. Позиции Комиссии учтут при подготовке судебной реформы в Украине", - написал Зеленский в Twitter в пятницу.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Зеленский в пятницу принял участие в заседании Европейской комиссии "За демократию через право", которое состоялось в формате видеоконференции.

Президент солидарен с оценкой Венецианской комиссии в том, что решение КС Украины подрывает доверие общественности к конституционному правосудию в целом.

Также глава государства благодарен за четкую рекомендацию Венецианской комиссии относительно обязательства государственных служащих, включая судей, в том числе Конституционного суда, подавать финансовые декларации, а также о необходимости иметь эффективный механизм их проверки и предусмотреть в законе соответствующие санкции для тех, кто сознательно подает неправдивые данные.

Зеленский отметил, что юристы Офиса президента и Верховной Рады анализируют выводы и рекомендации Венецианской комиссии, чтобы оперативно их учесть.

Согласно информации, президент предложит Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины внимательно проработать указанные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

"Кроме того, стоит четкая задача - провести тщательный аудит и оценку эффективности осуществленных ранее реформ. Считаю, что только имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии", - сказал президент.

Следующим этапом должна стать наработка конкретных путей для восстановления доверия общества к конституционному судопроизводству.

"В этих направлениях мы уже осуществляем необходимые шаги", - отметил Зеленский.

Председатель Венецианской комиссии поблагодарил президента Украины за доверие к Европейской комиссии "За демократию через право".

"Мы готовы продолжать быть вместе с вами, с Верховной Радой, с народом Украины для того, чтобы развивать новую демократическую Украину на пути к евроатлантической интеграции", - сказал Букиккио.

Теги: #зеленский #венецианская_комиссия #судебная_реформа
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