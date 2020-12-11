Политика

13:36 11.12.2020

Харьковский облсовет возглавил представитель "Слуги народа"

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Харьковский облсовет возглавил представитель "Слуги народа"

В результате тайного голосования председателем Харьковского облсовета избран депутат от "Слуги народа" Артур Товмасян.

Как сообщил глава счетной комиссии Виталий Панов, бюллетени для тайного голосования взяли 90 депутатов (списочная численность облсовета - 120 депутатов). 2 бюллетеня были признаны недействительными. 73 человека проголосовали "за", 15 - "против".

Товмасян был избран председателем облсовета на безальтернативной основе.

Артур Товмасян (1981 г.р.) с апреля 2020 года возглавлял Харьковскую райгосдаминистрацию. До того работал на разных должностях в органах юстиции, в т.ч. возглавлял Управление государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Запорожской области и был заместителем начальника Главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы в Харьковской области.

Теги: #избрание #глава #харьков #облсовет
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