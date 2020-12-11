План совместных шагов предусматривает увеличение состава миссии ОБСЕ в Украине в 4 раза

План совместных шагов, предложенный украинской делегацией в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), предусматривает увеличение состава наблюдательной миссии ОБСЕ в четыре раза, сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Дорожная карта, которую обнародовал президент Порошенко (лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, глава государства в 2014-2019 гг. – ИФ) позавчера (9 декабря – ИФ). Я очень рад, что президент Порошенко полностью поддерживает план совместных шагов, который предложила украинская делегация в ТКГ. Они совпадают на 99%", - сказал Арестович на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.

"Единственное отличие - это миротворцы ООН. Мы говорим об увеличении наблюдательной миссии ОБСЕ в 4 раза, сейчас около 500, а мы планируем 2 тыс., которая будет осуществлять и контроль над передачей границы, и проведение выборов, и вообще мониторинг всей территории Украины", - добавил спикер украинский делегации в ТКГ.

По его словам, вопрос возможного размещения миротворцев ООН в Украине не рассматривается, поскольку РФ имеет право вето в Совете безопасности ООН. "Почему не ООН, почему речь не идет пока об ООН? Потому что Россия имеет право вето в ООН, она просто наложит право вето, и год можно договариваться о том, что "давайте введем миротворцев ООН", а потом одно вето - и вся работа прахом", - пояснил Арестович.

Как сообщалось, Порошенко в годовщину Нормандской встречи в Париже предложил план обеспечения мира на Донбассе на основе выполнения Минских договоренностей.