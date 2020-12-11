Политика

11:35 11.12.2020

Единственным кандидатом на пост председателя Харьковского облсовета стал представитель "Слуги народа"

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Единственным кандидатом на пост председателя Харьковского облсовета стал представитель "Слуги народа"

Харьковский облсовет VIII созыва собрался на свою первую сессию, фракция "Слуга народа" выдвинула на пост главы облсовета Артура Товмасяна.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Товмасян стал единственным кандидатом на этот пост.

Выступая перед депутатами, он назвал своими приоритетами в случае избрания комплексное решение проблем в области медицины, борьбу с пандемией Covid-19, социальную защиту пострадавших в результате пандемии, защиту аграриев от рейдерства, решение проблем ЖКХ и экологию.

Товмасян также призвал всех коллег к сотрудничеству

"Я первым подаю руку каждому депутату. Мы обязаны сделать то, что обещали своим избирателям", - сказал Товмасян.

Как сообщалось, ранее "Блок Кернеса-Успешный Харьков" заявлял о намерении выдвинуть своего кандидата на пост председателя облсовета Сергея Чернова, занимавшего этот пост в предыдущих созывах.

10 декабря секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, руководивший избирательной кампанией политсилы, сообщил, что Чернов снял свою кандидатуру и фракция решила поддержать представителя "Слуги народа" Артура Товмасяна. Терехов отверг предположение о существовании договоренности, согласно которой "Блок Кернеса" согласился поддержать кандидата на пост главы облсовета от "Слуги народа", поскольку депутаты от СН проголосовали за избрание Терехова секретарем горсовета.

В Харьковский облсовет VIII созыва прошли 5 политических сил. "Блока Кернеса - Успешный Харьков" представлен 46 депутатами, "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 29. "Слуга народа" и "Блок Светличной "Разом" получили по 17 мандатов, а "Европейская солидарность" - 11.

Теги: #кандидат #харьков #облсовет
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