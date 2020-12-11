Политика

11:14 11.12.2020

РФ подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников – Арестович

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РФ подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников – Арестович

РФ подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ), сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Алексей Арестович.

"Украинская делегация для участия в ТКГ квалифицирует то, что происходит, как очень-очень-очень медленное, но продвижение. Самое главное достижение для нас - то, что Россия все еще сохраняет процесс, и, фактически, мы можем констатировать, что дела идут по плану "А", что формальных и неформальных оснований для перехода к плану "Б" пока еще нет", - сказал Арестович на пресс-брифинге "Годовщина "нормандского саммита" в Париже: чего удалось достичь за год?" в Киеве в пятницу.

Он добавил, что "недавно на этой неделе они (РФ - ИФ) подтвердили желание провести встречу на уровне политических советников".

Спикер напомнил, что 15 декабря состоится последнее в этом году заседание ТКГ.

"И если даже посмотреть по делам в подгруппах, мы можем сказать, что даже в работе КПВВ все эти два листа с техническими условиями, которые мы согласовываем постоянно, и там есть продвижение. К сожалению, оно очень медленное. К сожалению, оно наиболее медленное в наиболее болезненном вопросе, который заключается в освобождении взаимно удерживаемых лиц. Тем не менее, "нормандский формат" существует, и хотя он продвигается по миллиметру, по капле, но он есть", - указал Арестович.

Теги: #встреча #арестович #советники
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