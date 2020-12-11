Политика

10:21 11.12.2020

Киев выступает за усиление санкций, если российская агрессия против Украины продолжится

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Киев выступает за усиление санкций, если российская агрессия против Украины продолжится

Министерство иностранных дел Украины приветствует политическое решение Европейского Совета продлить срок действия экономических и секторальных санкций против России на следующие полгода.

"Рассматриваем это решение как очередной мощный сигнал поддержки ЕС усилий украинского руководства в рамках "Нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - указывается в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

Отмечается, что в ситуации, когда российская сторона демонстрирует отсутствие намерений выполнять Минские договоренности, консолидированное политическое давление на РФ со стороны Евросоюза является принципиально важным.

"В случае продолжения российской агрессии против Украины, санкции должны быть усилены", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, в четверг, 10 декабря, главы государств и правительств стран ЕС на своем саммите в Брюсселе дали политическое согласие на продление экономических санкций в отношении РФ в связи с украинской ситуацией.

Постановление, имеющее юридическую силу, должен будет в последующем принять Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза продление ограничительных мер вступит в силу. Ожидается, что эта процедура осуществится на следующей неделе.

Теги: #рф #санкции #мид
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