Политика

10:16 11.12.2020

Санду подтвердила, что в январе посетит Украину с первым официальным визитом

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Санду подтвердила, что в январе посетит Украину с первым официальным визитом

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что в январе посетит Украину с первым официальным визитом в качестве главы государства. Об этом она написала на своей странице в Facebook, отметив, что обсудили этот вопрос в четверг, в ходе рабочего визита в Кишинев министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"У меня была встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, которого я поблагодарил за поздравление с избранием на пост президента, поступившее от президента Владимира Зеленского. Договорились, что мой визит в Киев состоится в январе 2021 года", - отметила Санду.

По ее словам, в ходе встречи обсуждали возобновление сотрудничества между двумя странами, которое "было заблокировано на протяжении четырех лет (период президентства Игоря Додона – ИФ)".

"Мы подчеркнули необходимость сотрудничества в области европейской интеграции, укрепления безопасности в регионе, в том числе путем мирного урегулирования конфликта, обеспечения безопасности в регионе и продвижения торговли. Мы подтвердили нашу взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета наших государств", - подчеркнула Санду.

Пресс-служба парламента сообщила также о том, что Кулебу приняла председатель парламента Зинаида Гречанная. Согласно сообщению, в ходе встречи обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

В ходе визита в Кишинев Кулеба встретился также с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой. Встреча с действующим президентом Молдовы Игорем Додоном у украинского министра запланирована не была.

В ходе избирательной кампании по выборам президента в 2016 году Додон назвал Крым "российским". После этого на протяжении четырех лет между Украиной и Молдовой не было никаких контактов и визитов на уровне президентов и МИД.

Зеленский поздравил с победой на выборах избранного президента Молдовы Майю Санду среди первых. Ранее сообщалось, что ее первый официальный визит за рубеж может состояться в Киев в начале 2021 года.

Теги: #санду #украина #визит
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