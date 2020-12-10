Порошенко: Зверобой планирует баллотироваться от "Евросолидарности" на довыборах в Раду по 87 округу на Ивано-Франковщине

Волонтер Маруся Зверобой заявила о своем намерении баллотироваться на довыборах в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность" в 87 округе на Ивано-Франковщине, сообщил лидер этой политсилы Петр Порошенко.

"На съезде "Европейской Солидарности" Маруся публично заявила, что она приняла решение официально оформить отношения с партией и присоединилась к нашей славной когорте. Украинский волонтер, служащая по контракту ВСУ, инструктор учебного центра десантно-штурмовой войск, она станет кандидатом от нашей партии на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине", - написал Порошенко в своем телеграиме.

Политик отметил, что кандидатуру Зверобой поддерживают как партейцы, так и ветеранские организации и добровольцы.