Политика

23:11 10.12.2020

Порошенко: Зверобой планирует баллотироваться от "Евросолидарности" на довыборах в Раду по 87 округу на Ивано-Франковщине

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Порошенко: Зверобой планирует баллотироваться от "Евросолидарности" на довыборах в Раду по 87 округу на Ивано-Франковщине

Волонтер Маруся Зверобой заявила о своем намерении баллотироваться на довыборах в Верховную Раду от партии "Европейская солидарность" в 87 округе на Ивано-Франковщине, сообщил лидер этой политсилы Петр Порошенко.

"На съезде "Европейской Солидарности" Маруся публично заявила, что она приняла решение официально оформить отношения с партией и присоединилась к нашей славной когорте. Украинский волонтер, служащая по контракту ВСУ, инструктор учебного центра десантно-штурмовой войск, она станет кандидатом от нашей партии на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине", - написал Порошенко в своем телеграиме.

Политик отметил, что кандидатуру Зверобой поддерживают как партейцы, так и ветеранские организации и добровольцы.

Теги: #зверобой #порошенко #украина #парламент
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