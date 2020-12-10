Политика

20:12 10.12.2020

Король Марокко подтвердил решение возобновить дипотношения с Израилем

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Король Марокко подтвердил решение возобновить дипотношения с Израилем

Король Марокко Мухаммед VI в четверг подтвердил прозвучавшее ранее заявление президента США Дональда Трампа о согласии Марокко и Израиля вновь установить дипломатические отношения, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление королевского дворца.

"Марокко с минимальной задержкой возобновит официальные контакты и дипломатические отношения (с Израилем - ИФ)", - приводятся в заявлении слова короля.

Этому заявлению предшествовал телефонный разговор Мухаммеда VI и Трампа.

СМИ напоминают, что Марокко и Израиль с 1994 года содержали бюро связи соответственно в Тель-Авиве и Рабате, однако в 2000 году с началом Второй палестинской интифады Марокко разорвало отношения с Израилем.

Ранее в четверг Трамп сообщил о желании обеих сторон возобновить дипломатические отношения.

"Два наших больших друга, Израиль и Королевство Марокко, согласились на установление полных дипломатических отношений - это огромный прорыв к миру на Ближнем Востоке!" - написал Трамп в Twitter.

Теги: #марокко #подтверждение #дипотношения #израиль
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