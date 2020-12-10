Порошенко выступает за проведение закрытого заседания Рады по поводу обороноспособности Украины

Лидер партии "Европейская солидарность", сопредседатель одноименной фракции Петр Порошенко высказывается за проведение закрытого заседания Верховной Рады с участием президента Украины Владимира Зеленского для рассмотрения вопроса об обороноспособности страны.

"Действительно, настало время провести закрытое заседание Верховной Рады с участием Зеленского, чтобы остановить подрыв боеспособности государства", - сказал Порошенко на XIII съезде партии в четверг в Киеве.

По его словам, для защиты страны абсолютно недостаточно не уменьшать оборонный бюджет, "тем более что государственный оборонный заказ выполнен лишь наполовину".

Он подчеркнул, что одно из требований партии "Европейская солидарность" - увеличить денежное обеспечение военнослужащих.

Порошенко считает, что сегодня армию снова пытаются уничтожить, как во времена Януковича, "по крайней мере, привести в небоеспособное состояние".

По его словам, имея всего лишь 27 депутатов во фракции, "Европейская солидарность" не сможет продавить все свои требования при рассмотрении бюджета на 2021 год на следующей неделе.

"Но только праздничные часы пробьют 12 раз, борьба за коррекцию бюджета и выполнение наших требований должна стать и станет приоритетом в нашей работе в новом году. В интересах пенсионеров, врачей, учителей, армии, местного самоуправления, малого и среднего бизнеса", - сказал Порошенко.