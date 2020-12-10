В "Голосе" подготовили изменения в законодательство, усиливающие уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Парламентская фракция "Голос" подготовила изменения о возвращении в законодательство нормы о лишении свободы за недостоверное декларирование, заявляет член фракции, первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

"Уголовная ответственность, в том числе заключение (лишение свободы – ИФ) за ложь в декларациях должна с определенного момента наступать. Это полностью развязывает руки президенту, чтобы применить право вето к принятому парламентом компромиссному закону с требованием вернуть заключение, как вид наказания. Если этого не сделает президент - "Голос" уже подготовил законопроект", - цитирует Юрчишина сайт партии "Голос" в четверг.

Народный депутат также считает, что парламент должен срочно принять закон о возвращении полномочий Национальному агентству по предотвращению коррупции и приступить к реформе Конституционного суда, "чтобы сделать невозможным принятие им политических решений или решений в частных интересах".

По словам Юрчишина, обнародованное в ночь на четверг мнение Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) по запросу президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнуло основные проблемы и решения, необходимые для выхода из конституционного кризиса.

"Действительно, решение КСУ принималось, исходя не из закона и международной практики, а скорее с частным или скрытым интересом. Судьи во всем развитом мире отчитываются, и подавляющее большинство отчитывается по такой же системе, как и другие чиновники. Хотя и с определенными особенностями, которые сейчас предлагают в подготовленные рабочей группой проекты законов", - отметил он.

Как сообщалось, Венецианская комиссия раскритиковала решение Конституционного Суда Украины в части антикоррупционного законодательства и предоставила ряд конкретных рекомендаций.

Верховная Рада 4 декабря приняла законопроект №4460-д о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, который уже направлен на подпись президенту.